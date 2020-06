Kommentar zur Freibad-Schließung Ein Verbot mehr

Oberstenfeld - Als die Vorlagen zu den Sitzungen rund um die Freibadöffnung in der Redaktion eintrudelten, habe ich schon geahnt, dass eine Schließung als kostengünstigste Variante beschlossen wird. Allerdings schob ich diesen Gedanken schnell wieder beiseite: So ein Sommer ganz ohne Mineralfreibad ist doch unvorstellbar! Jetzt wird das Unvorstellbare aber zur Realität. Und das wohl auch tatsächlich vor allem aus finanziellen Gründen. Immer wieder kamen in der Diskussion die Argumente auf, dass die Auslastung in den Kalkulationen zu hoch angesetzt sei und die Mehrausgaben stark zu Buche schlagen würden. Und in der Tat haben die Räte Recht: Die Finanzlage einer Kommune i st sensibel und muss auch so behandelt werden. Aber ging es bei dieser Entscheidung nicht eigentlich um viel mehr als nur um Geld?