Kommentar zur Bürgermeisterwahl in Beilstein Zu erwarten

Wirklich groß war die Überraschung auch nicht, was die Rangliste der Bewerber angeht: Georg Kobiela konnte die meisten Beilsteiner von sich überzeugen – auch wenn er in der ersten Runde nicht die absolute Mehrheit schaffte. Er ist als gebürtiger Beilsteiner fest mit der Stadt verwurzelt, kennt die Einrichtungen, Vereine – kurzum die Menschen. Das war in den vergangenen Wochen zu spüren. Ruhig, besonnen, fair führte er seinen Wahlkampf. Darüber hinaus zeigte er sich – oft auf digitalem Weg – auch als Experte für wichtige Themenfelder wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Energie. Punkte, die vielen Bürgern am Herzen liegen.