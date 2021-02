Kommentar zur Bürgermeisterwahl Hut ab

Dabei wurden aber Gräben aufgerissen. Und das Schlimmste: Der Zwist breitete sich auch in der Bevölkerung aus. Trost muss also in den nächsten Wochen eine Menge Einfühlungsvermögen zeigen, um alle wieder zu einen, angefangen bei den Stadträten. Das alleine wird aber nicht reichen. Gerade in den vergangenen Monaten wurde innerhalb der Verwaltung viel Porzellan zerschlagen. Trost wurde für seine Mitarbeiterführung kritisiert und dafür, die Mannschaft zu überlasten. Daran muss er arbeiten und erkennen, wann die Grenze des Machbaren erreicht ist. Denn sonst verliert er sein Team – und die Stadt damit an Schlagkraft.