Kommentar zum Wechsel von Brigitte Kobiela Schlechter Stil

Beilstein - Puh. Als vor rund eineinhalb Wochen der Beilsteiner Wahlkampf zu Ende ging, war wohl jeder erst einmal erleichtert. Denn was sich in der Stadt in den Wochen zuvor teilweise abgespielt hatte, ähnelte einer Schlammschlacht. Man sehnte sich nach Ruhe. Mit der dürfte es spätestens seit Dienstagabend jedoch erst einmal wieder vorbei sein. Denn der Wechsel von Brigitte Kobiela von der einen Fraktion zur anderen offenbart die tiefen Gräben, die sich im Wahlkampf aufgetan und die zu Verletzungen geführt haben. Die Art und Weise, wie alles vonstatten geht, zeigt sogar noch mehr. Sie macht deutlich, dass es offenbar in vielen Bereichen keine Basis mehr gibt. Dass Tischtücher zerschnitten sind und man noch nicht einmal mehr miteinander reden kann – und das nach vielen Jahren guter Zusammenarbeit.