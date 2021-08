Kommentar zum Ticketkauf Barrieren sollten fallen

Ansteckungsgefahr im Freien ist gering

Die Ansteckungsgefahr im Freien ist sehr gering, wie die Aerosolforscher gezeigt haben. Kann es an heißen Tagen in der Warteschlange zu Infektionen kommen? Das ist nicht ganz auszuschließen, die Freibad-Betreiber gehen auf Nummer sicher. Der Online-Verkauf ist ein wichtiger Baustein – er sollte aber nicht absolut gesetzt werden. Älteren einen Ticketkauf an der Kasse zu gewähren, ist richtig, da die Kombination aus Online-Bezahlsystem und Smartphone vielen von ihnen nicht behagt.