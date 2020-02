Kommentar zum Thema „Wohnen in Gewerbegebieten“ Konsequent, aber mit Augenmaß

Oberstenfeld/Großbottwar - Man mag beklagen, dass Behörden heutzutage alles rechtlich enger sehen. Das Wohnen im Gewerbegebiet wurde in den 1970er- und 1980er-Jahren noch eher hemdsärmelig und großzügig geregelt. Jetzt schauen die Baurechtsbehörden der Landratsämter schon genauer hin, wer in welchen Gebäuden in einem Gewerbegebiet wohnt – sie tun es aber in der Regel erst, wenn sie mit der Nase draufgestupst werden. Sprich: wenn ihnen ein solcher Fall angezeigt wird. Dann müssen sie allerdings handeln. So will es unser Rechtsstaat: Wo ein Kläger, da ein Richter. Deshalb müssen sich in Großbottwar und Oberstenfeld jetzt Bewohner von ehemaligen Betriebsgebäuden äußern – und möglicherweise aus ihren Häusern ausziehen.