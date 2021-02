Kommentar zum Aufruf der Beilsteiner Stadträte Die Persönlichkeit entscheidet

Ein durchaus wahrscheinlicher Misserfolg bei der späten Suche ist aber nicht das einzige Risiko, das bei dem Unterfangen mitspielt, den Bürgern ein – wie man auszudrücken bemüht ist – kompletteres Bewerberfeld zu ermöglichen. Die Gefahr, dass viele Beilsteiner den Aufruf so verstehen, dass die bisherigen Bewerber das Anforderungsprofil nicht erfüllen, ist groß. Allerdings muss der Ruf nach einem Kandidaten mit Verwaltungshintergrund nicht zwangsläufig so verstanden werden. Es kommt nämlich auf die Persönlichkeit an – egal ob ein Bewerber oder eine Bewerberin aus einem Rathaus oder zum Beispiel aus der freien Wirtschaft oder der Schulverwaltung kommt. Sprich: Auch die bisherigen Kandidaten haben durchaus eine Chance zu überzeugen.