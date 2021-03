Kommentar Zu kurz gedacht

Umso überraschender ist es, dass ihm 13 seiner Kollegen gefolgt sind. Wie viele davon Steinheim ungerecht behandelt gesehen haben, weil die eigene Kommune nicht zur Entwicklungsachse gehört, und wie viele der Argumentation des zusätzlichen Verkehrs gefolgt sind, ist schwer einzuschätzen. Doch so wie es aussieht, haben die Räte nicht darüber nachgedacht, was sie mit dem Antrag erreichen – im positiven wie im negativen Sinn. Ziel dieser Entwicklungsachse soll sein, den Pendlerverkehr mit dem Auto zu reduzieren. Zudem haben Analysen ergeben, dass es nicht vorrangig die Einwohner sind, die für die vor allem an Durchgangsstraßen unerträgliche Situation sorgen, sondern diejenigen, die Affalterbach durchqueren. Somit greift auch das Argument nur bedingt, dass zusätzliche Baugebiete noch mehr Verkehr erzeugen. Zumal das auch für Erdmannhausen, Kirchberg oder Burgstetten gelten würde. Ihre Heraufstufung wurde aber nicht hinterfragt.