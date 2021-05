Kommentar zu einem Aldi in Oberstenfeld Jetzt gilt es

Oberstenfeld - Die Oberstenfelder sind gefragt: Sie können noch bis zum 30. Mai ihre Anregungen für das neue Bottwarwiesen-Areal auf der Gemeinde-Homepage vorbringen. Was auch immer in den nächsten 20 Tagen im Rathaus eintrudelt – es wird zur Kenntnis genommen, dokumentiert und diskutiert. Es ist eine der Stärken unserer Demokratie, dass die Bürger in solchen Verfahren angehört werden. Jede Stellungnahme kann das weitere Verfahren beeinflussen. Am Ende entscheidet im Idealfall die Stärke des Arguments – frei nach den Regeln des herrschaftsfreien Diskurses, wie sie der Soziologe Jürgen Habermas formulierte: Entscheidend ist nicht, wer etwas sagt, sondern wie schwer das geäußerte Argument als solches im Widerstreit wiegt.