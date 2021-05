Kommentar zu den Einschränkungen im Sport #stinksauer!

Ich bin stinksauer, weil diejenigen, die diese Regelungen ausgetüftelt haben, offenbar keine Ahnung vom Sportbetrieb in den Vereinen haben. Denn was bedeutet „kontaktarmer Sport in Fünfer-Gruppen“ in der Praxis, wenn man es ganz genau nimmt? Da müssen zum Beispiel zwei Zehnjährige darauf achten, dass sie stets mindestens eineinhalb Meter Abstand halten, wenn sie gerade bei einer Übung anstehen. Oder aber die Trainer müssen ständig ermahnen, dass sich die Kids nicht zu nahe kommen. Und wenn mal ein Ball in Richtung des Kollegen verspringt, dann darf man nur bis maximal eineinhalb Meter an diesen heran, um die Kugel wieder einzufangen. Da ist es nachvollziehbar, dass manche Vereine unter diesen Bedingungen abwinken.