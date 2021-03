Kommentar Wagnis gelohnt

Weiteren Boden verloren hat hingegen Tobias Vogt für die CDU. Schon sein Vorgänger Fabian Gramling hatte die guten Ergebnisse der Christdemokraten aus den Vorjahren nicht bestätigen können. Vogt trat also ein schweres Erbe an, hat es aber auch nicht geschafft, das Schiff wieder auf Kurs zu bringen. Er führte jedoch in gewisser Weise auch einen Kampf gegen Windmühlen. Denn CDU-Spitzekandidatin Susanne Eisenmann war letztlich eher Bremse als Zugpferd für die Partei.