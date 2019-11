Kommentar Viel Symbolik

Kitas sind inzwischen zu hoch qualifizierten Bildungseinrichtungen geworden. Dort wird vielen Menschen in der Frühphase ihres Lebens in einer Weise geholfen, Defizite aufzuholen, wie es später an der Schule so nicht mehr möglich wäre. Bildung aber ist tatsächlich ein Gut, an dem in einer solidarischen Gesellschaft alle Menschen – reiche wie arme – an Angeboten der öffentlichen Hand kostenfrei teilhaben sollten. Gefragt ist das Land Baden-Württemberg. Vorbilder gibt es genügend: In Rheinland-Pfalz etwa haben Kinder vom zweiten Lebensjahr an Anspruch auf einen kostenfreien Kindergartenplatz. Auch in Niedersachsen gibt es eine Kostenfreiheit für Kindergartenjahre. In einigen anderen Bundesländern erhalten Eltern zumindest Zuschüsse.