Kommentar Teenager bei Olympia besser schützen

Peking - Es ist zuletzt viel über den Teenager Kamila Walijewa hereingebrochen – eine positive Dopingprobe, juristische Grabenkämpfe, ein verpatzter Olympia-Auftritt und die Wucht einer erbarmungslosen Trainerin. Das kann an einer 15-Jährigen nicht spurlos vorbeigehen. Es stellt sich die Frage: Was macht das mit der jungen Eiskunstläuferin? Es gibt viele Beispiele von Jugendlichen, die an Ähnlichem zerbrochen sind und einen bleibenden psychischen Knacks davongetragen haben.