Streunende Katzen und Artenschutz Mehr Mut zur Kastrationspflicht

Oberstenfeld - Die Stubentiger nur noch in der Stube und an die Leine – und das von Lappland bis Malta? Manchmal mag man nur noch den Kopf darüber schütteln, was sich Bürokraten ausdenken. Zwar gibt es reine Hauskatzen und es ist unbestritten, dass Katzen ihren Jagd- und Spieltrieb aus Menschensicht oft grausam und in der Summe massenhaft ausleben, doch wer würde so weit gehen und die EU-Richtlinien so umsetzen, dass Katzen zum Hausarrest oder zur wesensverkehrten Leine verdammt werden?