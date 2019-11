Kommentar Schade

Marbach - Die Stadt hat mehrere hunderttausend Euro in die Hand genommen, um den Pausenhof des Friedrich-Schiller-Gymnasiums umzugestalten. Wahrscheinlich wird niemand, der die Gegebenheiten kennt, ernsthaft bestreiten, dass diese Investition nötig war. Die Schule ist in den vergangenen Jahren gewachsen und gewachsen. Der Pausenhof hielt mit dieser Entwicklung nicht Schritt, war viel zu klein geworden und auch nicht mehr wirklich ansehnlich. Insofern ist es absolut nachvollziehbar, dass nun bislang brach liegendes Gelände so umgestaltet wurde, dass es von den Schülern genutzt werden kann und sie sich nicht mehr die Beine in den Bauch stehen müssen. Klar ist auch, dass man auf dem überschaubaren Areal nur begrenzten Handlungsspielraum hat. Dennoch ist es ein wenig enttäuschend, wie karg der Pausenhof jetzt daherkommt.