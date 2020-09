Kommentar Rolle vorwärts

Den Boden für die Kehrtwende haben in den vergangenen Wochen viele Akteure bereitet. Zig Gespräche in unterschiedlichen Konstellationen wurden geführt. Der Leiter des Staatlichen Schulamtes, Hubert Haaga, so hört man, hat Überzeugungsarbeit geleistet. Aber auch Franziska Wunschik, die Erste Beigeordnete der Stadt, hat hinter den Kulissen mit großem Engagement zusammengeführt, moderiert und nach Lösungen gesucht. Lösungen, die das Lehrerkollegium der Grundschule, das vor den Sommerferien mit seinem Antrag auf den Ausstieg aus dem Modell den Unmut vieler Eltern auf sich gezogen hat, mitträgt. Das Gremium ist dem Antrag ihrer Chefinnen gefolgt. Hoffentlich nicht zähneknirschend, sondern aus voller Überzeugung und mit ganzem Herzen. Denn beides braucht es, um Fehler der Vergangenheit auszumerzen und das Ganztagsmodell zu optimieren.