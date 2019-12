Kommentar zum Smartphone Kein Dummejungenstreich

Das Internet eröffnet unbegrenzte Möglichkeiten, aber auch unbegrenzte Gefahren. Für die eigenen Kinder, für andere Kinder, für sich selbst. Sicher kann man nicht regelmäßig kontrollieren, was der Nachwuchs so alles auf dem Handy hat. Aber Stichproben sollten schon sein. Und nachdrückliche Erklärungen, was noch witzig ist und was schon längst eine Straftat. Auch mehrmals. Denn Teenager nehmen vieles auf die leichte Schulter und vergessen es auch schnell wieder.