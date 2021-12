Kommentar Im Nadelöhr nichts Neues

Die Aufgabe gleicht der Quadratur des Kreises

Die Staus rund um das Bollwerk Bergkeltertunnel zu reduzieren, gleicht in der Aufgabe der Quadratur des Kreises. Eine Verbesserung wird Zeit brauchen, da das Land ja auch Straßenbaumittel erst freigeben muss. Und da ist die Wartezeit im grün-geführten Verkehrsministerium erfahrungsgemäß lang. Immerhin: Eine Busspur am Klärwerk Häldenmühle könnte dem ÖPNV flottere Beine machen. Für Autofahrer hingegen wird es auch in den nächsten Jahren darum gehen, gute Hörbücher mit in den Wagen zu nehmen. Vielleicht den Roman „Im Westen nichts Neues“ – dann wird man sich im Stau noch vergleichsweise wohl fühlen.