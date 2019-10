Kommentar Helikopterflüge

Marbach - Es ist gewiss nicht alles toll, was eine Schülerbusfahrt mit sich bringt. Und der Komfort durch die beiden ausgegliederten Bushaltestellen ist natürlich nicht derselbe wie der einer Haltestelle direkt vor den Türen des Friedrich-Schiller-Gymnasiums an der Stadionhalle. Die Eltern, die sich jetzt zu Wort melden, machen von ihrem guten Recht Gebrauch, Verbesserungen zu fordern, und sie argumentieren dabei durchaus sachlich. Insbesondere was die Pünktlichkeit und die Kapazitäten der Busse angeht, braucht es Rückmeldungen und Nachjustierungen. Deshalb ist auch die Einschätzung der FSG-Schulleitung wichtig, es gebe Probleme bei der Ankunft von Schülern, etwa aus Rielingshausen und Erdmannhausen.