Marbach/Bottwartal - Eigentlich dürfte es selbstverständlich sein, dass der Busverkehr aus dem Bottwartal zum Marbacher S-Bahnhof alle Anliegerkommunen betrifft. Und ebenso eindeutig ist es, dass der Busverkehr am Nadelöhr an der Bergkelterkreuzung und auf der L 1100 nach Marbach klemmt. Mit der Untersuchung des Verbesserungspotenzials auf der Gesamtstrecke gehen die Beteiligten das Problem umfassend an. Es ist ein Anfang.