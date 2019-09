Kommentar Chance nutzen

Marbach - Quasi seit ihrem Amtsantritt hatte Sibylle Wieland Gegenwind innerhalb des Vereins – mal mehr, mal weniger und oft sicher zurecht. Das belegen immer wiederkehrende Klagen über Unzuverlässigkeit und nicht eingehaltene Zusagen. Dass sie sechs Jahre lang viel Zeit in das Amt der 1. Vorsitzenden des FC Marbach investiert hat verdient Respekt. Mindestens genauso groß ist allerdings das Unverständnis, dass sie so lange an diesem Posten geklebt hat. Denn seit geraumer Zeit ist klar, dass Wieland auf der einen und der 2. und 3. Vorstand auf der anderen Seite nicht die besten Freunde sind und dass es innerhalb des FC Marbach einen Graben zwischen zwei Lagern gibt. Sechs Jahre lang waren diese Lager gemeinsam im dreiköpfigen Vorstand vertreten, haben bestenfalls miteinander, oft wohl eher nebeneinander her und schlimmstenfalls gar gegeneinander gearbeitet. Es war letztlich unvermeidlich, dass eines der beiden Lager irgendwann entweder von sich aus hinschmeißt oder – wie nun geschehen – aus dem Amt gewählt wird.