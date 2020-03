Kommentar Am Ende ein tragfähiger Kompromiss

Murr - Ist es eine typisch deutsche Marotte, erst mal zu murren, wenn etwas Neues in nächster Nähe auf einen zukommt? Das Beispiel der DRK-Rettungswache in Murr scheint das zu belegen. Die Wellen der Empörung schlugen hoch, als der Gemeinderat vor einem Jahr die Ansiedlung in der Nähe von Wohnhäusern genehmigte.