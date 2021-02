Kommando Spezialkräfte Munitionsaffäre im KSK: Kramp-Karrenbauer gesteht Fehler ein

Kramp-Karrenbauer machte auch klar, dass sie keine Entscheidung zu einer Ablösung Kreitmayrs getroffen habe und weiter mit Zorn arbeiten wolle. "Die Tatsache, dass in einem Bericht des Heeres über die Rücknahmeaktion, über die rechtliche Wertung und auch über weitere Verfahrensgänge gesprochen war und das dort hinterlegt worden ist, dieser Bericht aber nicht im Detail Eingang gefunden hat in die Information in Form eines Gesamtberichtes an den Ausschuss, hat der Generalinspekteur heute eingeräumt", sagte sie wörtlich.

Verteidigungspolitiker der Opposition kritisierten die Art der Aufarbeitung. "Der Generalinspekteur hat einräumen müssen, dass er diese Amnestie dem Verteidigungsausschuss willentlich verschwiegen hat. Er hat keine vernünftigen Gründe dafür nennen können", sagte Tobias Lindner (Grüne). Der Verteidigungsausschuss wolle die Originalberichte sehen.

Von einer "Täuschung" sprach Tobias Pflüger (Linke). Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) forderte, das KSK müsse völlig neu aufgestellt werden und strategisch und direkt an das Ministerium angebunden werden. Rüdiger Lucassen (AfD) sagte: "Mich würde es nicht wundern, wenn der Kopf des Generalinspekteurs zur Disposition steht."

