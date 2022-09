Komiker "Get Back To Audimax!" - Otto feiert Jubiläum mit Stargästen

Und so spielt im Laufe des Abends Annett Louisan den Beatles-Klassiker "Blackbird", Blues-Ikone Inga Rumpf bringt mit "Get Back", der inoffiziellen Hymne des Abends, die Bühne zum Beben und Newcomer Michèl von Wussow begeistert mit seinen Interpretationen von "Come Together" und "Don't let me down" nicht nur das Publikum, sondern auch Gastgeber Otto, der beim Klang der sandig-rauen Stimme des 27-Jährigen von der Seite der Bühne aus begeistert im Takt tanzt und klatscht.

Jan Delay singt mit Udo Lindenberg

Als das Hip-Hop-Urgestein Jan Delay dann den Song "Er wollte nach London" von Udo Lindenberg zum Besten gibt, stimmt der Panikrocker höchstpersönlich in die letzten Zeilen mit ein, um im Anschluss mit seinem Freund ihre gemeinsame Hamburg-Hymne "Reeperbahn" zu performen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hält es in dem stickigen Vorlesungssaal wirklich niemanden mehr auf den Sitzen, es wird getanzt, gefeiert und lauthals mitgesungen.

Mit dem anschließenden Gast hatte angesichts der hohen Star-Dichte des Abends dann wirklich niemand gerechnet: Mit einer Trommel unter dem Arm betritt Helge Schneider die Bühne, um danach unter ruckartigen Tanzbewegungen und hysterischen Trommelschlägen seine Liebe zu Erdnussflips zu besingen. Auch wenn es sich bei dem Werk zweifelsohne nicht um einen Beatles-Klassiker handelt, wird er vom Publikum frenetisch bejubelt, als er nach zwei Liedern seine Melodica in einem Aktenkoffer verstaut und von der Bühne hastet.

Zum Abschluss des Konzerts betritt dann nochmal Udo Lindenberg die Bühne, um mit seinem Kumpel Otto dessen Lied "Erst auf dem Heimweg wird's hell" zum Besten zu geben. Es ist ein Moment zweier Kultur-Legenden, die eine jahrzehntelange Freundschaft eint. "Du bist ja jetzt Ehrenbürger unserer Stadt", sagt Otto. "Und du bist der Pate der deutschen Comedy", nuschelt die andere Bühnen-Legende. Dann wendet sich Lindenberg an das Publikum: "Auf die nächsten 50 Jahre! 2072 sind wir wieder dabei!"