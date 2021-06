Komik Nicole Kidman über Rolle: "außerhalb meiner Komfortzone"

In den 50er Jahren war Ball (1911-89) als Hauptdarstellerin in der Sitcom "I Love Lucy" zu einer der beliebtesten Komikerinnen der USA geworden. In dem Biopic "Being the Ricardos" von Drehbuchautor Aaron Sorkin ("Moneyball", "The Social Network") über Ball und Ehemann Desi Arnaz wird Kidman an der Seite von Javier Bardem zu sehen sein.