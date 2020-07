Komet Neowise Seltenes Spektakel am Nachthimmel

Ein unerwarteter Lichtblick

Am 27. März ist Neowise entdeckt worden, seither wird er von Astronomen beobachtet. Vor knapp zwei Wochen, am 3. Juli, kam er auf seiner Bahn der Sonne am nächsten – er flog mit 43 Millionen Kilometer Abstand an ihr vorbei und wurde dabei unerwartet hell. Manche Beobachter befürchteten deshalb, dass er nach der Umrundung nicht mehr sichtbar sein würde. Denn Kometen sind Überreste aus der Entstehungszeit des Sonnensystems und bestehen aus Eis, Staub und lockerem Gestein. Je näher sie auf ihrer Flugbahn durchs kalte All einem heißen Stern kommen, desto mehr Staub löst sich. Dabei entsteht der typische sichtbare Schweif – und dazu noch ein unsichtbarer Schweif aus Ionen, der viel länger ist. Dieser Prozess lässt die Gesteinsbrocken manchmal auch zerbrechen. Doch Neowise ist noch immer zu sehen. Einer Studie zufolge misst sein Kern etwa fünf Kilometer im Durchmesser. Am Himmel leuchtet er wie ein mittelheller Stern, der Schweif ist etwa so lang wie vier Vollmonde. Allerdings lässt seine Leuchtkraft inzwischen nach, da er wieder ins äußere Sonnensystem unterwegs ist. Wer ihn unbedingt sehen will, sollte sich beeilen. Mit dem Fernglas ist der Komet jedoch nach wie vor ein spektakulärer Anblick – und zwar einer, der nun auch schon in den Abendstunden ab etwa 23 Uhr zu sehen ist. Man muss also nicht mehr den Wecker stellen, sondern einfach nur länger wach bleiben.