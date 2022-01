Kolumne Genuss-Sache Viel Liebe für Rosenkohl

Was muss alles aufgebraucht werden?

Es gibt eine andere Art des Kochens, aber nicht des Darbens, wenn man eine Inventur im Vorratsschrank macht. Was ist da, was muss dringend aufgebraucht werden? Dieses Viertelpäckchen Linsen, die getrockneten Kichererbsen, die offene Packung mit den Lasagneblättern. Und Reis ist auch noch übrig. All diese Zutaten sollten mit Gemüse kombiniert werden. Beispielsweise mit Rosenkohl, diesem Geschenk der Natur, zu dem man nicht keine Meinung haben kann. Man liebt oder hasst ihn. So wie Oliven oder Marmite. Die Zubereitung von Rosenkohl hat sich im Laufe der Jahre zum Glück sehr verändert. Man erinnert sich mit Grauen an die 1980er Jahre, als er in Mehlschwitzen-Soßen ertrank und keinen Hauch mehr um Hilfe betteln konnte. Der eigene Geschmack von Rosenkohl war futsch. Es soll Kantinen geben, die dieses schreckliche Erlebnis zu imitieren versuchen.