Kolumne Fragen Sie Dr. Ludwig Haben Viren etwas gegen uns?

Spontane Reisen in fast jeden Teil der Welt

Aber was hat so ein winziges Wesen, das vielen Forschern nicht einmal als Leben im engeren Sinne gilt, von so einer Pandemie? Haben die Viren etwas gegen uns? Natürlich nicht. Ihnen geht es auch nur darum, ihre Gene an künftige Generationen weiterzugeben. Und dafür bietet der Mensch von heute gute Voraussetzungen. Er hat sich in den letzten Jahrzehnten exponentiell vermehrt – ähnlich wie die Zahl der Infizierten bei einer Pandemie – und steht daher in nie da gewesener Zahl als Wirt zur Verfügung. Gleichzeitig leben immer mehr Menschen auf engstem Raum in großen Städten, was Krankheitserregern ideale Übertragungschancen bietet. Hinzu kommt unsere enorme Mobilität, die Viren und Bakterien spontane Reisen in fast jeden Teil der Welt erlaubt.