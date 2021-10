Kolumne Familiensache Wer hopst, lebt besser

Stuttgart - Von meinem Bürofenster aus habe ich einen freien Blick auf unsere Betriebskita – genauer gesagt auf die Freiluft-Spielfläche. Das schöne Spätsommerwetter hat dieses Areal zu einer großen Bühne sozialen Miteinanders gemacht. An einem durchschnittlichen Tag wurden die Themengebiete öffentliche Sicherheit (Polizisten verfolgten mutmaßliche Laufraddiebe bis in das Unterholz rechts neben der Holzhütte), Betreuungsnotstand (ein Mädchen versorgte gleichzeitig sechs Puppen) und Wohnungsbau (ihre Freundin formte aus Sand eine statisch heikle Agglomeration von Tiny Houses) inszeniert. Zudem wurden geschätzt 80 Schüsse aufs Tor abgegeben, von denen gut 15 ihr Ziel zumindest kullernd erreichten. Und es wurde ordentlich was weggebrüllt –im direkten Vergleich mit dem nahen Flughafen müssten sich die Kinder nicht verstecken. Das ist gut, denn der Mut zur Lautstärke wird später auch im Berufsleben honoriert. Insgesamt waren diese Blicke aus dem Fenster sehr unterhaltsam.