Kolumne „Familiensache“ Was brauchen wir wirklich?

Stuttgart - Die Normalität hat uns wieder. Die neue oder vielleicht auch scheinbare Normalität. Kinder gehen in die Kita, in den Kindergarten, in die Schule. An die regelmäßigen Tests haben sich alle gewöhnt. Wenn auch noch nicht gesungen wird, dann gibt es zumindest wieder Sport. Viele Eltern von Kindern unter zwölf Jahren sind aber in dieser Habacht-Stellung, sie wissen, dass es jederzeit vorbei sein kann mit der Normalität, weil Corona eben nicht vorbei ist.