Kolumne „Familiensache“ Vatertag – muss das so?

Es ist schon irgendwie bemerkenswert: An Muttertag ist es für Mütter landläufig nicht üblich, mit ihren Freundinnen abzudüsen und irgendwann in den späten Abendstunden sanft bedüdelt wieder nach Hause zu wanken. Sicher, in den meisten Familien dürfen sie ausschlafen. „Ausschlafen“ bedeutet in diesem Fall, ab 6 Uhr hellwach im Bett zu liegen, während aus der Küche bedenkliche Geräusche von zerberstendem Porzellan und überkochender Milch zu ihnen herübertönen. Anschließend sollen Mütter selig zwischen betonharten Eiern, Selbstgebasteltem und Blumen sitzen und die Kinder den Tag über am besten gar nicht mehr vom Schoß herunterlassen.