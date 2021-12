Kolumne „Familiensache“ Unsere Traumtochter

Reportage am Freitag

Ein Maßschneider für Pferde

Die Fahrsportsattlerei Bäuerle in Freiberg am Neckar stellt seit nunmehr drei Generationen spezielles Geschirr für Pferde her. Was früher noch beinahe in jedem Dorf anzutreffen war, ist heute ein fast schon ausgestorbenes Handwerk.