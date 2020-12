Kolumne „Familiensache“ Und aus den Boxen tönt „Last Christmas“

Ich will nicht ausschließen, dass einige Radiosender das Lied „Last Christmas“ bereits an einem warmen Septembertag in ihre Rotation einspeisten, also zu dem Zeitpunkt, als in den Supermarktregalen die ersten Lebkuchen auftauchten. Bei uns zu Hause lief’s eher spät, was umso mehr auffiel, als es keine Weihnachtsmärkte gibt, wo der Hit in Endlosschleifen zur materiellen Wohlfahrt aller George-Michael-Erben beiträgt – falls es welche gibt.