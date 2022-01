Kolumne „Familiensache“ „Stella, das wird mega!“

Was fasziniert dich so an der Archäologie?

Ich möchte aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen. Mir gefällt, dass ich in diesem Beruf mit meinen Händen arbeiten kann und nicht nur im Büro sitze. Ich will anderen Menschen vermitteln, dass diese Kulturen wirklich faszinierend sind, wie Menschen früher gelebt haben, wenn man diese Zeugnisse aus einer anderen Zeit sieht. Ich habe auch keine Angst vor Knochen oder Skeletten – auch nicht vor menschlichen. Die Archäologie erweitert unser Universum und ist einfach unglaublich spannend und bereichernd.

Mit Archäologen und Ralph Caspers hast du in der Blätterhöhle gedreht . . .

Für mich war es eine Überraschung, wo wir gedreht haben. Ich wusste nur, dass es etwas mit Archäologie zu tun hat, aber ich wusste nicht wo und ich wusste nicht was wir machen. Das hat Ralph mir erst während des Drehs gesagt. Das war voll das Abenteuer! Die Blätterhöhle ist eine Ausgrabung aus der Steinzeit, ungefähr um 11000 vor Christus. Der Eingang war ziemlich eng und ich musste auf dem Rücken in die Höhle rutschen. Eine Handbreit über mir waren fette Höhlenspinnen. Die sind geschützt, die darf man nicht wegmachen. Das war ganz schön gruselig! In der Höhle waren Knochen und Werkzeuge. Mehr darf ich aber noch nicht verraten!

Und wie hast du dich vor der Kamera gefühlt?

Ich fand das gar nicht so schwierig, vor der Kamera zu stehen. Ich habe überhaupt kein Lampenfieber. Mir fällt es auch nicht schwer, ich selbst zu sein vor der Kamera. Das habe ich gelernt, weil ich schon früh angefangen habe, zu Hause Theater zu spielen und ich bin in der Theater-AG meiner Schule.

Du hattest noch deinen Auftritt im großen Fernsehstudio. Erzähl mal, wie das war!

An einem Tag war die Generalprobe, am nächsten Tag der richtige Dreh. Ich hatte viel Wartezeit, bis ich in der Sendung drankam. Ich war in der Maske, wurde richtig geschminkt und hatte ganz viel Haarspray in den Haaren, damit die nicht so verwuschelt aussehen. Vor meinem Auftritt habe ich gedacht: „Stella, das wird jetzt mega! Du guckst einfach, dass du es nicht verhaust und dann ist es gut.“ Das Studio war viel größer als es im Fernsehen aussieht. Und als geklatscht wurde – „Hier kommt Stella“ – das war ein Hammergefühl! Aber das Erlebnis in der Blätterhöhle hat das noch getoppt!

Wie schaust du dir die Sendung am Samstag im Fernsehen an?

Drei Freundinnen kommen zu uns und wir machen eine Übernachtungsparty. Es gibt Pizza, Süßigkeiten und dann schauen wir die Sendung mit dem Beamer auf der großen Wohnzimmerwand!

Maresa Stölting ist die Leiterin der Stuttgarter Kinderzeitung und der Stuttgarter Kindernachrichten. Das 24-seitige Magazin erklärt Kindern die Welt und kommt jeden Freitag druckfrisch zu Ihnen nach Hause. Probeabo bestellen unter: www.stuttgarter-kinderzeitung.de oder unter www.stuttgarter-kindernachrichten.de