Kolumne „Familiensache“ Mit guten Ideen ins neue Jahr

Viel Anklang fand in unserer Lockdown-Runde im vergangenen Jahr, als wir uns per Videocall mit einigen Familien aus der Nachbarschaft zusammengeschlossen hatten, ein digitales Dalli-Dalli-Klick-Quiz. Beim Rätseln um die Fotomotive aus der unmittelbaren Umgebung, die sich Klick für Klick hinter Kacheln offenbarten, war übrigens der jüngste Teilnehmer der schnellste Rater. Da konnten die Großen von den Kleinen in Sachen Achtsamkeit was lernen. Ist man unter sich, bieten sich zum Beispiel Fotos aus dem letzten Urlaub an.