Kolumbiens Jugend geht auf die Straße Die große Sehnsucht nach Frieden

Der Präsident reagiert kühl

Die Proteste zeigen, dass die überwiegend jungen Demonstranten genug von der überbordenden Gewalt in ihrem Land haben und sich nach Frieden sehnen. „Ich bin hier, weil ich ein Kolumbien ohne Blutvergießen will“, sagt Studentin Angela Rivera (23). „In diesem Land sterben Menschenrechtler, Indigene, Aktivisten, und der Staat tut nichts dagegen. Das können wir nicht mehr zulassen.“ Stimmen wie die von Angela gibt es viele. Auf fast allen Plakaten ist vom Frieden die Rede – und vom Ende der Gewalt.

Duque allerdings fremdelt mit dem von seinem Vorgänger unterzeichneten Friedensabkommen mit der ehemaligen und inzwischen weitgehend befriedeten Guerilla-Organisation Farc. Die Friedensgespräche mit der zweitgrößten Guerilla-Bewegung ELN liegen auf Eis. Kolumbiens Jugend dringt aber auf eine Zukunft ohne Krieg. Der Tod von Dylan gibt den Protesten nun noch einmal eine besondere Bedeutung und setzt Duque unter Druck, auf die Protestbewegung zuzugehen. Duque lud inzwischen zu einem nationalen Dialog ein, an dem alle Gruppen der Gesellschaft teilnehmen sollen. Ihm gehe es darum „Raum zu schaffen für einen Dialog“ erklärte Duque. Als erste Maßnahme verkündete er drei umsatzsteuerfreie Einkaufstage und ein Förderprogramm zur Schaffung von Arbeitsplätzen für die junge Generation. Die Maßnahmen sollen beruhigen, an die strukturelle Basis für all die Missstände in Kolumbien aber wagt sich Duque bisher nicht. Ihm fehlt es an Empathie für die Protestbewegung, die nicht seine klassische Wahlklientel bildet.

Beruhigen oder gar aufhalten kann er die Proteste nicht. Am Mittwoch musizierten mehr als 300 Menschen im „Park der Hippies“, der so etwas wie das Herzstück der Proteste geworden ist, aus Solidarität mit den Demonstranten. Ein Ende der Streiks und Proteste ist nicht in Sicht.

Kritik an den Demos regt sich

Doch es gibt inzwischen auch Kritik. In vielen Städten bangen vor allem die kleinen Einzelhändler um das für sie überlebenswichtige Weihnachtsgeschäft. Taxis können wegen der ständigen Straßenblockaden keine Fahrten mehr annehmen. Und in Bogotá müssen täglich Zehntausende Arbeitnehmer kilometerlange Fußmärsche in Kauf nehmen, um zur Arbeit und nach Hause zu kommen, weil die Busse nicht fahren können. Hotels klagen über Stornierungen, weil ausländische Gäste fernbleiben.

Maria Consuelo Araujo, Geschäftsführerin des für den Nahverkehr so wichtigen Bussystems Transmilenio, sagte mit Blick auf die von den Demonstranten zerstörten Busstationen und die Blockaden: „Das Recht des Protestes darf nicht über das Recht der Bewegungsfreiheit und zu arbeiten gestellt werden.“