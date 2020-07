Kollision bei Remseck Zwei Verletzte bei Unfall

Eine 48-jährige Lenkerin eines BMW X3 fuhr auf der Landesstraße 1100 von Neckargröningen kommend in Richtung Hochberg und wollte nach links in die Kreisstraße 1666 (Soldatensträßchen) abbiegen. Beim Abbiegen übersah sie einen vorfahrtsberechtigten, aus Hochberg kommenden Audi A3, der von einem 34-jährigen Mann gelenkt wurde. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Sie mussten mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.