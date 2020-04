Kollision zwischen Murr und Steinheim Unfallfahrerin ist alkoholisiert

Der Mann war nach Angaben der Polizei mit seinem Lastwagen auf der L1126 in Richtung der L1100 unterwegs, als ihm der Audi in der letzten Kurve vor der Einmündung entgegenkam. Im Begegnungsverkehr streiften sich beide Fahrzeuge. Während am Sattelauflieger kaum Spuren zu finden waren, hatte der Audi auf der linken Seite einen stark eingedrückten Kotflügel und Streifspuren am Außenspiegel.