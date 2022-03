Kollision bei Marbach Unfall nach einem Überholmanöver

Ein Schaden von rund 8000 Euro ist bei einem Auffahrunfall am Freitag entstanden, den mutmaßlich eine Frau mit einem unbedachten Überholmanöver ausgelöst hat. Besagte PKW-Lenkerin war am Freitag gegen 14.45 Uhr auf der Landesstraße 1124 von Rielingshausen in Richtung Erdmannhausen unterwegs und zog an einem vor ihr fahrenden, kleineren Traktor vorbei. Zuvor hatte sie wohl nicht auf den Gegenverkehr geachtet. Denn ein entgegenkommender 50-Jähriger musste seinen Mercedes stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Auch ein auf den Mercedes folgender 42-Jähriger konnte seinen Audi noch rechtzeitig zum Stehen bringen. Gleiches gelang einer hinter den beiden mit einem BMW fahrenden 26-Jährigen indes nicht mehr, sodass sie auf den Audi prallte.