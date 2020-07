Körperverletzung in Ludwigsburg Ein 16-Jähriger wird attackiert

Ludwigsburg - Mehrere Angreifer haben am Donnerstag gegen 21.40 Uhr einen 16-Jährigen in Ludwigsburg angegriffen und ihn verletzt. Der Vorfall ereignete sich auf dem Solitudeplatz. Eine etwa zehnköpfige Gruppe soll den 16-Jährigen, der in Begleitung eines 22 Jahre alten Mannes war, provoziert haben. Der Jugendliche wehrte sich verbal, worauf er von einem der Unbekannten mit dessen Fahrrad gerammt worden sein. Dabei kam es auch zu einem Schlag ins Gesicht.