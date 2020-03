Können noch Urteile gefällt werden? Mit der Viruspause geht jedes Gericht anders um

Marbach/Ludwigsburg - Haftsachen, unaufschiebbare Verfahren und Verfahren, die schon länger liegen – sie alle sind dringend. Was in Zeiten von Corona aufgeschoben und was verhandelt wird, entscheidet nach Informationen der Verwaltungsleitung am Ludwigsburger Amtsgericht aber immer noch jeder Richter selber. Die Amtsgerichte im Landkreis Ludwigsburg reagierten unterschiedlich auf die Anweisung des Ministeriums, den Publikumsverkehr auf das Nötigste zu beschränken. Und die Strafverteidiger sehen in der von oben verordneten Viruspause auch Vorteile. Sie können auf Zeit spielen, wenn Verhandlungen wieder von vorne beginnen müssen, weil Zwischentermine nicht eingehalten werden.