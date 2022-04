Königsklasse des Motorsports Fernbeziehung Formel 1: Grünes Licht für Audi und Porsche

"Vorsprung durch Technik" demonstrieren

Audi und Porsche haben am 7. April eine entscheidende Hürde auf dem Weg in die Königsklasse des Motorsports genommen. Der Aufsichtsrat von Volkswagen bestätigte in seiner Sitzung "Planungen der beiden Konzernmarken für einen eventuellen Einstieg in die Formel 1".