Königin Máxima und König Willem-Alexander in Berlin Zartblaue Spitze gegen den grauen Berliner Himmel

Berlin - Royal-Fans müssen wegen der Corona-Pandemie beim Staatsbesuch aus den Niederlanden zwar Abstand halten - königlichen Glamour bekamen sie auch am Dienstag dennoch zu sehen. Am Abend besuchten Königin Máxima und König Willem-Alexander zusammen mit Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ein Konzert des Amsterdamer Concertgebouw-Orchesters - bevor die Reise am Mittwoch endet. Máxima trug dazu eine zartblaue, gestufte Spitzenrobe.