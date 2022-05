Königin Letizia von Spanien Ups, dieser Partnerlook war so nicht geplant!

Es ist der modische Albtraum: Man kommt auf eine Party oder Veranstaltung und jemand trägt das gleiche Outfit. So geschehen bei der spanischen Königin Letizia am Mittwoch. Die Frau von König Felipe VI. verlieh in Mérida in der Extremadura den „Königin Letizia-Preis“ – und trug ausgerechnet das gleiche Kleid wie eine der Preisträgerinnen.