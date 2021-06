Königherz baut neu Polsterei und Sattlerei will sich vergrößern

Noch wichtiger sei das in der Entwicklung. Hier fehle derzeit „der Blick in die Weite“, der so wichtig sei, um die Gedanken schweifen zu lassen, um kreativ arbeiten zu können. Das alles soll künftig möglich sein. Auf dem Grundstück Kreuzwegäcker 19 wird derzeit ein Gebäude geplant, das alles in allem über 1500 Quadratmeter Fläche verfügt. Verteilt sind diese auf drei Ebenen. Im Keller wird der Wareneingang sein, im Erdgeschoss die künftig U-förmige Produktion sowie die Ausstellung. Von Letzterer führt eine Treppe ins Obergeschoss. Dort wird im Herzen des Gebäudes und überhaupt als Herzstück ein riesiger Tisch stehen, wie es ihn in den aktuellen Räumen auch schon gibt. Die morgendlichen Treffen, das gemeinsame Essen der Kollegen – das alles soll auch am neuen Standort weitergeführt werden. Ein gutes Arbeitsklima und dass sich die Mitarbeiter wohl fühlen, soll auch in Zukunft ganz oben stehen, so die Königherz-Geschäftsführerin.