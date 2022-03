Köln Jugendliche stehlen Pizza-Taxi – und bedienen sich an der Ladung

Gelegenheit macht Diebe: Zwei 16-Jährige haben sich laut Polizei in ein offenes Pizza-Taxi mit laufendem Motor gesetzt, während der Bote gerade bei einem Kunden war. Die Jugendlichen fuhren davon, versteckten das Auto in einem Hinterhof – und wurden von der Polizei gestellt. „Sie kauten genüsslich Pizza“, wie es in einer Mitteilung am Donnerstag hieß.