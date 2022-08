Köln Erzbistums-Mitarbeiter distanzieren sich von Woelki

Köln - Mehr als 60 Pfarrer, Gemeindereferentinnen und andere Funktionsträger des Erzbistums Köln haben sich in einer Erklärung von Kardinal Rainer Maria Woelki distanziert. "Es ist eine ungeheuer dynamische Entwicklung, viele wollen unterzeichnen", sagte Pfarrer Dirk Peters am Montag in Köln der Deutschen Presse-Agentur. In der Erklärung hieß es: "Wir fordern einen wirklichen Neuanfang. Dazu gehören auch personelle und systemische Veränderungen."