Köder mit Scherben in Pleidelsheim ausgelegt PETA setzt Belohnung über 500 Euro aus

Zeugen können sich unter 0711/8605910 an die Polizei wenden oder sich alternativ per E-Mail bei der Tierrechtsorganisation melden – auch anonym. „Der Täter, der die Köder in Pleidelsheim ausgelegt hat, muss gefunden und gestoppt werden, bevor noch weitere Vierbeiner verletzt werden oder qualvoll sterben“, betont Jana Hoger, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei PETA, mit Nachdruck. Die Unbekannten zu überführen sei oft schwierig, da sie agieren, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Deshalb könne es in solchen Fällen auf jeden noch so unwichtig erscheinenden Hinweis ankommen. "Mit unserer Belohnungsauslobung wollen wir die Arbeit der Polizei unterstützen sowie Tierhalter für das Thema sensibilisieren und warnen", so Hoger weiter. Der Täter müsse sich darüber im Klaren sein, dass solche Köder nicht nur für Tiere, sondern etwa auch für Kinder lebensbedrohlich werden können.