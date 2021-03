Kochen Steffen Henssler hält wenig von teurer Küchentechnik

In der Sendung "Silvia am Sonntag - der Talk" gab der Koch, Entertainer und Autor auch einen kleinen Einblick in sein Privatleben. Als Vater zweier Töchter ärgert er sich derzeit vor allem über die Digitalisierung an Schulen. "Für alles ist Geld da, aber bei der Digitalisierung und den Schulen da haben wir in Deutschland echt Nachholbedarf." Das habe er beim Homeschooling gemerkt: "Was ich da erlebt habe, das haut Dich aus den Socken", sagte Henssler.