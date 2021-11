Koalitionsverhandlungen von SPD, Grüne, FDP Weg mit der Ampel, hoch lebe die Pumuckl-Koalition!

Wer würde sich nicht eine Koalition wünschen, die einfach mal ein bisschen frecher, ein bisschen anders ist. Da wäre dann der rote Wuschelkopf des Pumuckls die SPD, quasi das Hirn, immer offen für neue freche Ideen. Das gelbe T-Shirt wäre dann die FDP, also Herz und Bauch der Koalition, und die Grünen (grüne Hose) würden das Ganze irgendwie am Laufen halten, wären demnach immer in Bewegung.

Kurzum: das genaue Gegenteil einer langweiligen Ampelkoalition. Gut, manches mal treibt ja so eine Koalition auch richtig Schabernack, aber das ließe sich leichter ertragen, wenn man wüsste: „Klar, ist ja auch die Pumuckl-Koalition.“ Und ein klein wenig hat Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock schon im ARD-Sommerinterview im Jahr 2019 angedeutet, dass sie durchaus Sympathien für den Kobold hegt.

Damals war sie auf das Thema Elektromobilität angesprochen worden. Und dabei wurde aus dem chemischen Element Cobalt das deutlich schönere Wort Kobold. Wer mag ihr das auch verdenken?

Mit dem Pumuckl gäbe es dann sogar einen kleinen Stuttgart-Anteil in der Koalition. Schließlich ist die geistige Schöpferin des Pumuckls, Ellis Kaut, in Stuttgart geboren. Die Chancen für eine Pumuckl-Koalition dürften allerdings nicht hoch sein, man trennt sich nicht gern von althergebrachten Begriffen. Aber eines muss den möglichen Koalitionspartnern auch klar sein: Wenn es mit der Einigung klappt und die Ampel bleibt, dann kann man sich nicht so einfach unsichtbar machen. Das kann nur ein echter Kobold mit roten Haaren.